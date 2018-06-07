Роналду не считает Португалию фаворитом ЧМ-2018

Форвард сборной Португалииподелился ожиданиями от ЧМ-2018 в России.

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«Мы знаем, что не являемся фаворитами, нужно быть реалистами, но в футболе нет ничего невозможного.

Думаю, мы должны думать от матча к матчу. Первая игра и весь групповой этап будут очень сложными, но с такими игроками нам нужно мыслить глобально, и я уверен, мы отдадим все силы.

Могу сказать, что мы будем делать все то же, что и на Евро-2016: биться до конца и всегда сохранять надежду, что в футболе возможно все», – приводит слова Роналду Goal.com.

На групповом этапе ЧМ-2018 Португалия сыграет с Испанией, Марокко и Ираном.