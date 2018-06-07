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    Пеле не верит в победу сборной Бразилии на ЧМ-2018

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    Легендарный футболист Пеле считает, что у сборной Бразилии нет настоящей команды, а Неймар в одиночку не сможет выиграть чемпионат мира в России.

    Пеле
    Пеле
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  • «Я абсолютно уверен в квалификации Тите. Меня беспокоит лишь одна вещь: до чемпионата мира осталось всего несколько дней, а у нас все еще нет подходящей команды. Индивидуально все игроки очень хороши. Но мы не команда.

    Для меня Неймар – один из лучших игроков в мире. Сейчас он более зрелый и опытный футболист, но он не выиграет чемпионат мира в одиночку. В таких турнирах побеждают только команды.

    Лучшей сборной Бразилии была команда 1970 года. Тогда на чемпионате мира мы провели вместе более шести месяцев. Именно поэтому у нас все получилось», — цитирует Пеле ESPN.

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