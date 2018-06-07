Пеле не верит в победу сборной Бразилии на ЧМ-2018

Легендарный футболистсчитает, что у сборной Бразилии нет настоящей команды, а Неймар в одиночку не сможет выиграть чемпионат мира в России.

«Я абсолютно уверен в квалификации Тите. Меня беспокоит лишь одна вещь: до чемпионата мира осталось всего несколько дней, а у нас все еще нет подходящей команды. Индивидуально все игроки очень хороши. Но мы не команда.

Для меня Неймар – один из лучших игроков в мире. Сейчас он более зрелый и опытный футболист, но он не выиграет чемпионат мира в одиночку. В таких турнирах побеждают только команды.

Лучшей сборной Бразилии была команда 1970 года. Тогда на чемпионате мира мы провели вместе более шести месяцев. Именно поэтому у нас все получилось», — цитирует Пеле ESPN.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии встретится со Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.