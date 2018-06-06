74 процента игроков ЧМ-2018 представляют европейские клубы

Футбольные клубы Европы отправили на чемпионат мира 2018 года 74 процента игроков, подсчитало агентство AP.

Фред и Неймар mirror.co.uk 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Как отмечается в материале, 544 футболиста из 736 зарегистрированы в клуба-членах УЕФА.

Сразу 132 игрока из числа участников мирового первенства выступают в Англии, включая новичка «Манчестер Юнайтед» бразильца Фреда и капитана сборной Швейцарии Штефана Лихтштайнера, перешедшего в «Арсенал».

Больше всего представителей на чемпионат мира делегировал «Манчестер Сити» – 16 игроков. На турнире выступят 15 футболистов «Реала» и 14 – «Барселоны».

Все 23 футболиста сборной Англии выступают в домашнем чемпионате, тогда как у сборной Швеции наоборот нет ни одного футболиста из местной лиги. По одному представителю домашнего первенства у Бельгии и Исландии.

Азиатские клубы отправили на чемпионат мира 82 игрока, что составляет около 11 процентов от общего количества. Клубы Северной и Центральной Америки делегировали на ЧМ-2018 54 игрока. 11 разных сборных пригласили в свои ряды 19 футболистов, выступающих в США.

В России мы увидим только 35 представителей клубов Южной Америки. Еще 21 игрок зарегистрирован в африканских клубах.

Наибольшим представительством среди неевропейских клубов может похвастаться «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии – девять футболистов.