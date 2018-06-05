Игнашевич и Кутепов сыграют в защите России против Турции

Определился состав сборной России на товарищеский матч против команды Турции, который пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.

Россия: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Дзагоев, Смолов.

Турция: Кырынтылы, Айхан, Сёюнджю, Калдырым, Озбайраклы, Йокушлу, Кавечи, Текдемир, Ундер, Язиджи, Караман.

Напомним, игра с Турцией станет последней для сборной России перед домашним чемпионатом мира-2018.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, «Лужники»), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).