Газизов рассказал, почему Уфа не претендовала на матчи ЧМ-2018

Генеральный директор «Уфы»объяснил, почему столица Башкирии не подала заявку на проведение ЧМ-2018.

«Я знаю эту историю, и ворошить ее не хочется… В свое время собирались заявки городов о намерении принимать у себя матчи чемпионата мира. Власти Башкирии в то время негативно относились к футболу, абсолютно не принимали его, естественно, что даже заявку не подали. Они реально считали, что футбола в Башкирии быть не должно. Прямо вот так: не должно быть.

Вот и все. А надо было просто подать в оргкомитет заявку, что Уфа претендует на проведение матчей чемпионата мира. Этого сделано не было. С приходом Рустэма Закиевича Хамитова отношение к футболу в корне изменилось, но время было уже упущено. Хорошо, что мы успели зацепиться за возможность создания тренировочной базы.

Тренировочная база "Уфы" после мундиаля, по всем параметрам, должна перейти нашему клубу. Расчет такой, что на этой базе мы создадим детские группы, а основная команда останется на домашнем стадионе. А что касается самого чемпионата мира, то у нас ни одна сборная не базируется. База считается запасной», — цитирует Газизова «Реальное время».