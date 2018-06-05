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    «Бенфика» подписала чилийского форварда

  • подписаться
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    «Бенфика» объявила о подписании пятилетнего контракта с 25-летним чилийским форвардом Николасом Кастильо, сообщает официальный сайт клуба.

    Николас Кастильо
    Николас Кастильо
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  • Кастильо пришел в португальский клуб из мексиканский команды «УНАМ Пумас», за которую в сезоне 2017/18 он сыграл 24 матча и забил 12 голов. Сумма трансфера составила 6,85 миллиона евро.

    Отметим, что Кастильо во второй раз отправляется в Европу. В 2014-2015 годах он играл за «Брюгге», после чего выступал в аренде в «Майнце» и «Фрозиноне». Вместе с «Брюгге» форвард стал обладателем Кубка Бельгии (2015).

    В составе сборной Чили Кастильо провел 12 матчей и забил один гол. В 2016 году он стал победителем Кубка Америки, реализовав один из послематчевых пенальти в финале с Аргентиной.

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