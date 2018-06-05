«Бенфика» подписала чилийского форварда

«Бенфика» объявила о подписании пятилетнего контракта с 25-летним чилийским форвардом, сообщает официальный сайт клуба.

Николас Кастильо twitter.com/SLBenfica 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Кастильо пришел в португальский клуб из мексиканский команды «УНАМ Пумас», за которую в сезоне 2017/18 он сыграл 24 матча и забил 12 голов. Сумма трансфера составила 6,85 миллиона евро.

Отметим, что Кастильо во второй раз отправляется в Европу. В 2014-2015 годах он играл за «Брюгге», после чего выступал в аренде в «Майнце» и «Фрозиноне». Вместе с «Брюгге» форвард стал обладателем Кубка Бельгии (2015).

В составе сборной Чили Кастильо провел 12 матчей и забил один гол. В 2016 году он стал победителем Кубка Америки, реализовав один из послематчевых пенальти в финале с Аргентиной.