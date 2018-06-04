Тренера «Вест Хэма» ограбили в Чили

Специалист и его жена стали жертвами ограбления по пути в ресторан в субботу вечером.
Преступники отобрали сумку у жены тренера «молотобойцев» и пытались скрыться от полиции на украденном автомобиле Porsche Cayenne. При попытке задержания грабители дважды выстрелили в сотрудников полиции. Никто в результате стрельбы не пострадал.
Полиция никаких арестов не произвела.
Позднее были найдены брошенная грабителями машина и сумка супруги Пеллегрини. Чилийский тренер поблагодарил сотрудников полиции за работу, опубликовав соответствующую запись в Twitter.
Felicitaciones a @Carabdechile por su rápida y valiente reacción. Agradezco el apoyo de la gente. Ojalá se le otorguen mas facultades a Carabineros para solucionar el tema de la delincuencia lo antes posible.— Manuel Pellegrini R. (@Ing_Pellegrini) 3 июня 2018 г.