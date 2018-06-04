Тренера «Вест Хэма» ограбили в Чили

Главного тренера «Вест Хэма»и его женуограбили вооруженные преступники в столице Чили Сантьяго, сообщает The Sun.

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Специалист и его жена стали жертвами ограбления по пути в ресторан в субботу вечером.

Преступники отобрали сумку у жены тренера «молотобойцев» и пытались скрыться от полиции на украденном автомобиле Porsche Cayenne. При попытке задержания грабители дважды выстрелили в сотрудников полиции. Никто в результате стрельбы не пострадал.

Полиция никаких арестов не произвела.

Позднее были найдены брошенная грабителями машина и сумка супруги Пеллегрини. Чилийский тренер поблагодарил сотрудников полиции за работу, опубликовав соответствующую запись в Twitter.