Тренер «Хоффенхайма» отказался возглавить «Реал»

Главный тренер «Хоффенхайма»отказался возглавить мадридский «Реал», сообщает Marca со ссылкой на Bild.

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В четверг пост главного тренера мадридцев покинул Зинедин Зидан.

По данным источника, «Реал» связался с Нагельсманом, но специалист отклонил предложение. 30-летний немец не стал нарушать условия своего контракта, который действителен до 2022 года. В нем есть пункт, согласно которому тренер может уйти из команды только после сезона-2018/19 за определенную сумму отступных.

Нагельсман тренирует «Хоффенхайм» с 2016 года. В минувшем сезоне команда заняла третье место в Бундеслиге.