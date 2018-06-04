Тренер «Хоффенхайма» отказался возглавить «Реал»

Юлиан Нагельсман
goal.com
В четверг пост главного тренера мадридцев покинул Зинедин Зидан.
По данным источника, «Реал» связался с Нагельсманом, но специалист отклонил предложение. 30-летний немец не стал нарушать условия своего контракта, который действителен до 2022 года. В нем есть пункт, согласно которому тренер может уйти из команды только после сезона-2018/19 за определенную сумму отступных.
Нагельсман тренирует «Хоффенхайм» с 2016 года. В минувшем сезоне команда заняла третье место в Бундеслиге.