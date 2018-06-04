ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Совместное фото сборных Ирана и США перед матчем на ЧМ-1998Кто к нам с мячом придет? Иран
  • 08:08
    • Тренер «Хоффенхайма» отказался возглавить «Реал»
  • 07:57
    • У Попова есть предложения из Европы и экзотических стран
  • 07:43
    • Роналду на ЧМ-2018 будут охранять бывший десантник и боец ММА
  • 07:27
    • Неймар готов на 80 процентов
  • 07:18
    • «Голден Стэйт» одержал вторую победу над «Кливлендом», Карри набрал 33 очка
    Все новости спорта

    Тренер «Хоффенхайма» отказался возглавить «Реал»

  • подписаться
    •
    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман отказался возглавить мадридский «Реал», сообщает Marca со ссылкой на Bild.

    Юлиан Нагельсман
    Юлиан Нагельсман
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • В четверг пост главного тренера мадридцев покинул Зинедин Зидан.

    По данным источника, «Реал» связался с Нагельсманом, но специалист отклонил предложение. 30-летний немец не стал нарушать условия своего контракта, который действителен до 2022 года. В нем есть пункт, согласно которому тренер может уйти из команды только после сезона-2018/19 за определенную сумму отступных.

  • «Реал» потерял интерес к Почеттино
  • Читайте по теме

    • Нагельсман тренирует «Хоффенхайм» с 2016 года. В минувшем сезоне команда заняла третье место в Бундеслиге.

  • По теме
  • Вся Европа у его ног. Выбор только за Зиданом
  • 02/06/2018 в 12:47
    •
  • Прогноз
  • Россия — Турция
  • 1,70
  • Завтра в 19:00
    •
    Реал Мадрид Примера Футбол Испании Хоффенхайм 1899 Бундеслига Футбол Германии Трансферы Календарь Примеры
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Лучшие автомобильные интерьеры 2018 годаСамые надёжные внедорожники, пикапы и минивэны
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шанс все изменить
  • Серена Уильямс — Мария Шарапова. Прогноз и ставки
  • 2,23
    •
  • Сможет ли Чилич справиться с грунтовым бойцом?
  • Марин Чилич — Фабио Фоньини. Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Сербы и чилийцы должны порадовать голами
  • Сербия — Чили. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мануэль Нойер Футбол Свежий Нойер и слабая ГерманияОбзор СМИ и комментарии после сенсационного поражения Германии от Австрии Вчера в 16:040
  • 00:27
    • Испания не сумела обыграть Швейцарию
  • 00:03
    • Бендтнер не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018
  • 23:48
    • Арина Аверина выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике
    Карен Хачанов Теннис «Ролан Гаррос». Хачанов уступил Звереву, Чеккинато выбил ГоффенаРезультаты восьмого соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 18:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Экзамен Касаткиной
  • 4,25
    •
  • 23:30
    • Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018
  • 23:21
    • Касаткина и Возняцки не доиграли матч
  • 22:11
    • Российские волейболисты легко обыграли Болгарию
    Станислав Черчесов Футбол «Да забудьте вы уже эту Австрию». Кого отцепит Черчесов?Все о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира Вчера в 13:320
  • 21:42
    • Бригада Безбородова будет судить матч Италия — Голландия
  • 20:55
    • Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 17:37
    • Маттеус представил Кубок мира в Москве
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие