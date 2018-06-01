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    Булатов назначен главным тренером «Спартака-2»

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    Тренер Виктор Булатов​ возглавил «Спартак-2», московский информирует пресс-служба красно-белых.

    Виктор Булатов​
    Виктор Булатов​
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  • Соглашение с 46-летним специалистом рассчитано на один сезон.

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    Булатов был игроком «Спартака» с 1999 по 2001 год. Он является трехкратным чемпионом России в составе красно-белых.

    В качестве главного тренера он работал с такими командами, как «Днепр», «Арсенал», «Торпедо» и «Чайка».

    С 2017 года «Спартаком-2» руководил Дмитрий Гунько. По итогам прошедшего сезона «Спартак-2» занял 14-е место в первенстве ФНЛ и со специалистом не стали продлевать контракт. .VrezNews1 /football/2018/05/31/spartak_coach/

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