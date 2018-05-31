Хиддинк уверен, что у Семака получится в «Зените»

Гус Хиддинк
dailymail.co.uk
«Я очень рад, что Сергей Семак стал главным тренером "Зенита". Это умный и душевный человек. Уверен, у него все получится. Как игрок он не раз демонстрировал великолепное чтение игры. В мое время Семак был ключевым игроком сборной. Это лидер на поле и в раздевалке.
Сергей учился у больших тренеров, и теперь настало его время быть главным. Я поздравляю его и "Зенит". Надеюсь увидеться с ним на чемпионате мира в России. Желаю ему всего наилучшего», — передает слова Хиддинка «Чемпионат».