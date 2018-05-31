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    Хиддинк уверен, что у Семака получится в «Зените»

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    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера «Зенита».

    Гус Хиддинк
    Гус Хиддинк
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  • «Я очень рад, что Сергей Семак стал главным тренером "Зенита". Это умный и душевный человек. Уверен, у него все получится. Как игрок он не раз демонстрировал великолепное чтение игры. В мое время Семак был ключевым игроком сборной. Это лидер на поле и в раздевалке.

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    • Сергей учился у больших тренеров, и теперь настало его время быть главным. Я поздравляю его и "Зенит". Надеюсь увидеться с ним на чемпионате мира в России. Желаю ему всего наилучшего», — передает слова Хиддинка «Чемпионат».

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