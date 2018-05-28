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    Месси поменял бы чемпионство с «Барселоной» на титул в сборной Аргентины

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу перспектив национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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  • На мировом первенстве аргентинцы сыграют в одной группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.

    «Я бы поменял чемпионский титул "Барселоны" на титул в составе сборной. Завоевать трофей с Аргентиной было бы чем-то уникальным.

    Но нам не нужно делать громкие заявления, что мы станем чемпионами мира, потому что являемся лучшими. Реальность не такова.

    Что касается наших соперников по группе, то Исландия во время последнего чемпионата Европы показала, что является трудным оппонентом для любой команды.

    У Хорватии есть очень хорошие полузащитники. Они играют в стиле Испании, только на уровень ниже. Что касается Нигерии, то эта сборная всегда бросала нам вызов», – сказал Месси в интервью El Trece.

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