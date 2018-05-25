ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» готовится к четвертому финалу ЛЧ за последние пять летС караваем. «Реал» и «Ливерпуль» уже в Киеве
  • 13:12
    • Японский миллиардер хочет сотрудничать с ФИФА
  • 12:39
    • Три клуба РФПЛ претендуют на Ташаева
  • 11:27
    • Пермский край выделил «Амкару» с 2015 по 2018 год 1,425 млрд рублей
  • 11:15
    • СМИ: Тренер по биатлону ставил детям неизвестные капельницы
    Все новости спорта

    Гендиректор «Тосно» заявил о наличии долгов перед игроками и по налогам

  • подписаться
    •
    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что у клуба из Ленинградской области существуют долги не только по футболистам, но и по контрагентам и налогам.

    Вячеслав Матюшенко
    Вячеслав Матюшенко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • При этом он подчеркнул, что ясности в будущем клуба, вылетевшего в ФНЛ, нет.

    «На общем собрании "Тосно" исключали из числа участников РФПЛ. В вопросе финансирования пока ясности нет. Пока вопрос открыт, время – до конца месяца. 30-го – апелляционный комитет.

    У нас существует приличная задолженность. Не только по футболистам, но и по контрагентам, по налогам. Сказать конкретно, когда, не могу. Не могу сказать, успеем или нет.

    За счет чего погасить долги... За счет новых спонсоров. Возможно, за счет старых. Ведутся переговоры сейчас. Возможно, консенсус будет достигнут», — цитирует Матюшенко «Р-Спорт».

  • По теме
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • 10/05/2018 в 01:53
    •
  • Прогноз
  • «Астон Вилла» — «Фулхэм»
  • 1,59
  • Завтра в 19:00
    •
    Тосно РФПЛ Футбол России ФНЛ Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Недосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в миреСамые роскошные и пафосные внедорожники в мире
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выйдет в Премьер-лигу?
  • «Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1,59
    •
  • Кто кого загонит «в положение»?
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,85
    •
  • Команды выдадут необычные таймы
  • «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Амкар» в матче с «Тамбовом» Футбол «Амкар» на распутье: понижение в классе, роспуск, Нижний НовгородПермский клуб переживает сложные времена 12:230
  • 11:00
    • Опубликован гимн ЧМ-2018
  • 10:13
    • Вратарь «Локомотива» отказался переходить в «Рубин»
  • 10:03
    • Лунев: В РФПЛ нет «обезьян с гранатой»
    Мохамед Салах Футбол Как «Ливерпулю» победить «Реал»?Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве 10:190
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Барти vs Павлюченкова
  • 4,65
    •
  • 13:55
    • Безуглов считает оправданным отсутствие Джикии в расположении сборной России
  • 13:48
    • Алькасер может перейти в «Бетис»
  • 13:38
    • «Спартак» выплатил агентам почти 165 миллионов рублей в 2017 году
    Егор Титов и Дмитрий Аленичев Футбол От Волги до ЕнисеяПредставляем новичков РФПЛ 02:020
  • 09:34
    • «Зенит» и «Ахмат» зимой не договорились по трансферу Швеца
  • 10:31
    • Мане приобрел 300 футболок «Ливерпуля» для жителей родной деревни
  • 08:01
    • «Порту» продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие