Гендиректор «Тосно» заявил о наличии долгов перед игроками и по налогам

Генеральный директор «Тосно»заявил, что у клуба из Ленинградской области существуют долги не только по футболистам, но и по контрагентам и налогам.

При этом он подчеркнул, что ясности в будущем клуба, вылетевшего в ФНЛ, нет.

«На общем собрании "Тосно" исключали из числа участников РФПЛ. В вопросе финансирования пока ясности нет. Пока вопрос открыт, время – до конца месяца. 30-го – апелляционный комитет.

У нас существует приличная задолженность. Не только по футболистам, но и по контрагентам, по налогам. Сказать конкретно, когда, не могу. Не могу сказать, успеем или нет.

За счет чего погасить долги... За счет новых спонсоров. Возможно, за счет старых. Ведутся переговоры сейчас. Возможно, консенсус будет достигнут», — цитирует Матюшенко «Р-Спорт».