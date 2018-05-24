Суркис: Поведение фанатов — одна из главных проблем при организации финала ЛЧ

Вице-президент УЕФА, бывший президент Федерации футбола Украиныподчеркнул: поведение футбольных болельщиков является одной из основных проблем при подготовке и проведении финального матча Лиги чемпионов.

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26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

«Вопрос поведения болельщиков является одним из главных при обеспечении безопасности на финале Лиги чемпионов.

Некоторым из тех, кто называет себя футбольными фанатами, свойственно не придерживаться никаких правил. Это касается, в первую очередь, правил безопасности, из-за чего они подвергают риску жизни других людей.

Уверен, что на финале в Киеве мы с этим справимся, и никаких угроз не будет.

Убежден, что вне зависимости от того, кто выиграет или проиграет, все болельщики получат настоящее удовольствие, драйв и эмоции, а финал станет лучшим за все годы его проведения», — цитирует ТАСС Суркиса.