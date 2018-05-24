Иванович и Спаич – в расширенной заявке сборной Сербии на ЧМ-2018

Тренерский штабво главе собъявил расширенный список футболистов, которые поедут на чемпионат мира в Россию.

Сборная Сербии hotsport.rs 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Среди них Бранислав Иванович из «Зенита» и Урош Спаич из «Краснодара». Игроки «Спартака» Марко Петкович и Никола Максимович в заявку не попали.

Полностью состав сборной Сербии выглядит следующим образом:

Вратари: Владимир Стойкович («Партизан»), Марко Дмитрович («Эйбар», Испания), Предраг Райкович («Маккаби», Израиль), Александр Йованович («Орхус»);

Защитники: Антонио Рукавина («Вильярреал», Испания), Александр Коларов («Рома», Италия), Милан Родич («Црвена Звезда»), Бранислав Иванович («Зенит», Россия), Урош Спаич («Краснодар», Россия), Матия Настасич («Шальке», Германия), Душко Тошич («Гванджоу», Китай), Милош Велькович («Вердер», Германия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия);

Полузащитники: Лука Миливоевич («Кристалл Пэлас», Англия), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед», Англия), Марко Груич («Ливерпуль», Англия), Адам Льяич («Торино», Италия), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Душан Тадич («Саутгемптон», Англия), Мият Гачинович («Айнтрахт», Германия), Филип Костич («Гамбург», Германия), Андрия Живкович («Бенфика», Португалия), Неманья Радоньич («Црвена Звезда»), Неманья Максимович («Валенсия», Испания);

Нападающие: Александр Митрович («Фулхэм», Англия), Александр Прийович (ПАОК, Греция), Лука Йович («Айнтрахт», Германия).

Напомним, что окончательная заявка из 23 игроков должна быть отправлена в ФИФА до 4 июня.

В России сербы сыграют в группе Е с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.