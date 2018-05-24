Роналдиньо заявил о важности удачного старта на ЧМ-2018 для сборной России

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилииподелился своим мнением по поводу того, как хорошо сможет сыграть команда России на домашнем чемпионате мира.

«Россия играет дома, и если ваша сборная хорошо начнет и у нее будет поддержка болельщиков, она сможет очень хорошо проявить себя на мундиале. Все, у кого есть опыт участия в таком крупном турнире, знают, как все происходит. Очень важно хорошо начать чемпионат — именно стартовые матчи Кубка мира покажут, как сборная проявит себя в дальнейшем.

Прогнозы для России как для хозяйки чемпионата могут поменяться, если она сумеет здорово стартовать на турнире. Если начало будет хорошим, болельщики воодушевятся и все может перевернуться.

Мундиаль — это соревнование, в котором мало игр. Если повезет и команда выиграет две первые встречи на групповом этапе, она уже точно обеспечит себе участие в плей-офф. То есть практически все зависит от первого матча.

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Я видел несколько игр, которые Россия провела в преддверии чемпионата мира. Мне уже приходилось слышать о некоторых игроках вашей сборной, но для меня произнести их имена очень сложно», — цитируют Роналдиньо «Известия».