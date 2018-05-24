«Анжи» готов заменить «Амкар» в РФПЛ

направил письмо в РФС, в котором сообщил о готовности принять участие вв случае, если один из клубов не сможет получить лицензию на будущий сезон.

«Анжи» может сохранить место в РФПЛ fc-anji.ru 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба:

«Футбольный клуб "Анжи" действительно направил письмо в РФС на имя Александра Алаева и Сергея Прядкина. В письме мы заявили о готовности "Анжи" принять участие в первенстве РФПЛ сезона-2018/19 в случае, если один из клубов не получит соответствующего разрешения по итогам процедуры лицензирования на новый сезон. Письмо было отправлено в связи с появившейся информацией о том, что не все клубы могут получить разрешение, так как не имеют соответствующей лицензии. ФК "Анжи" успешно прошёл процедуру и имеет соответствующую лицензию».

Ранее стало известно, что из-за финансовых проблем может не пройти лицензирование пермский «Амкар».