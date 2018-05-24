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    «Анжи» готов заменить «Амкар» в РФПЛ

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    «Анжи» направил письмо в РФС, в котором сообщил о готовности принять участие в сезоне-2018/19 в РФПЛ в случае, если один из клубов не сможет получить лицензию на будущий сезон.

    «Анжи» может сохранить место в РФПЛ
    «Анжи» может сохранить место в РФПЛ
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  • Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба:

    «Футбольный клуб "Анжи" действительно направил письмо в РФС на имя Александра Алаева и Сергея Прядкина. В письме мы заявили о готовности "Анжи" принять участие в первенстве РФПЛ сезона-2018/19 в случае, если один из клубов не получит соответствующего разрешения по итогам процедуры лицензирования на новый сезон. Письмо было отправлено в связи с появившейся информацией о том, что не все клубы могут получить разрешение, так как не имеют соответствующей лицензии. ФК "Анжи" успешно прошёл процедуру и имеет соответствующую лицензию».

    Ранее стало известно, что из-за финансовых проблем может не пройти лицензирование пермский «Амкар».

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