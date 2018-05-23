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    Дзагоев: Многие не справляются с Салахом, надеюсь, что мы справимся

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    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев поделился мнением о соперниках национальной команды на групповом этапе домашнего чемпионата мира.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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  • «Мы говорим о том, что выход из группы и хотя бы одна стадия плей-офф — это уже хорошо. Но может случиться все что угодно. Если выйдем из группы, то там уже… Аппетит приходит во время еды.

    Понятно, что мы расстроимся, если пройдем еще одну стадию плей-офф и проиграем на следующей. Любой спортсмен не любит проигрывать.

    Главный соперник сборной России на групповом этапе, наверное, это Уругвай и Египет. С ними и будем биться. Не знаю, чего ожидать от Саудовской Аравии, но ближе к игре нам тренерский штаб объяснит, что да как.

    Не то чтобы Салах страшен. Просто все мы, да и весь мир знает, насколько он опасен. Страшен – это восприятие в 18 лет, сейчас уже никто не страшен.

    Многие не справляются с Салахом. Надеюсь, мы будем из числа тех, кто справится», — приводит слова игрока ТАСС.

    Напомним, чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля.

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