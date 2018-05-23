Еще четыре футболиста покинули «Амкар»

Защитник, полузащитники, а также нападающийпокидают «Амкар».

Об этом сообщает официальный сайт пермского клуба. У игроков завершился срок арендных соглашений.

«Мы благодарим Дмитрия, Александра, Саида и Аарона за вклад в игру команды, добросовестное отношение к делу и помощь Клубу в решении поставленных на сезон задач. Также мы благодарим за сотрудничество руководство "Динамо", "Зенита", "Ростова" и ЦСКА, которым принадлежат футболисты», — говорится в сообщении «Амкара».

Ранее «Амкар» также покинули форварды Александр Салугин и Станислав Прокофьев.