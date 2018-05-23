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    Еще четыре футболиста покинули «Амкар»

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    Защитник Дмитрий Белоруков, полузащитники Александр Рязанцев и Саид Эззатоллахи, а также нападающий Аарон Оланаре покидают «Амкар».

    Дмитрий Белоруков
    Дмитрий Белоруков
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  • Об этом сообщает официальный сайт пермского клуба. У игроков завершился срок арендных соглашений.

    «Мы благодарим Дмитрия, Александра, Саида и Аарона за вклад в игру команды, добросовестное отношение к делу и помощь Клубу в решении поставленных на сезон задач. Также мы благодарим за сотрудничество руководство "Динамо", "Зенита", "Ростова" и ЦСКА, которым принадлежат футболисты», — говорится в сообщении «Амкара».

    Ранее «Амкар» также покинули форварды Александр Салугин и Станислав Прокофьев.

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