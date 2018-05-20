«Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в последнем туре Примеры

В матче 38-го тура чемпионата Испаниина своем сыграл вничью с— 2:2 (1:1).

Фрагмент матча twitter.com/atleti 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В составе «матрасников» дубль оформил Фернандо Торрес, а за «Эйбар» отличились Энрике Гарсия и Рубен Пенья.

С 63-й минуты «Атлетико» играл вдесятером после того, как защитник Лукас-Франсуа Эрнандес получил вторую жёлтую карточку.

«Атлетико» набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам сезона. «Эйбар» (51) располагается на десятой строчке, которую может потерять только в случае победы «Реал Сосьедада» в гостевом матче с «Барселоной».