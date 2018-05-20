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    «Атлетико» сыграл вничью с «Эйбаром» в последнем туре Примеры

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    В матче 38-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем сыграл вничью с «Эйбаром» — 2:2 (1:1).

    Фрагмент матча
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  • В составе «матрасников» дубль оформил Фернандо Торрес, а за «Эйбар» отличились Энрике Гарсия и Рубен Пенья.

    С 63-й минуты «Атлетико» играл вдесятером после того, как защитник Лукас-Франсуа Эрнандес получил вторую жёлтую карточку.

    «Атлетико» набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам сезона. «Эйбар» (51) располагается на десятой строчке, которую может потерять только в случае победы «Реал Сосьедада» в гостевом матче с «Барселоной».

    Примера. 38-й тур
    «Атлетико» – «Эйбар» – 2:2 (1:1)
    Голы: Торрес 42, Торрес 60 — Кике 35, Пенья 70«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Савич, Луис, Хуанфран, Ньигес, Габи, Коке (Гризманн 59), Витоло (Хименес 66), Торрес, Корреа (Коста 59)«Эйбар»: Дмитрович, Оливейра, Ломбан (Арбилья 66), Анхель, Пенья, Хордан, Дани Гарсия, Эскаланте, Кике, Иви (Диас де Оливейра 78), ОрельянаПредупреждения: Люка Эрнандес 8, Луис 22, Дани Гарсия 56, Торрес 61, Ломбан 65, Коста 71, Савич 83 Удаления: Лукас Эрнандес 63
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