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    «Леганес» в меньшинстве справился с «Бетисом»

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    «Леганес» в матче 38-го тура чемпионата Испаниии на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 3:2.

    «Леганес» остался в Примере
    «Леганес» остался в Примере
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  • Хозяева поля начали забивать голы, когда остались в меньшинстве. Точными ударами в составе «Леганеса» отметились Димитриос Сиовас, Хосе Наранхо и Нордин Амрабат. У проигравших голы в активе Джоэла Кэмпбелла и Антонио Санабрии.

    «Леганес» завершил сезон на 17-й позиции и остался в Примере. «Бетис» занял шестое место и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

    Примера. 38-й тур
    «Леганес» — «Бетис» — 3:2 (1:1)
    Голы: Кэмпбелл, 20 (0:1), Сиовас, 28 (1:1), Наранхо, 64 (2:1), Санабрия, 76 (2:2), Амрабат, 79 (3:2)«Леганес»: Серантес, Муньос, Тито, Сиовас, Рико, Рубен Перес, Омар (Сальдуа, 62), Брашанац, Херард Гумбау, Наранхо (Амрабат, 74), Герреро (Мантовани, 89)«Бетис»: Педро, Амат (Наварро, 69), Бартра, Манди, Дурмиси, Камараса, Руис (Хоакин, 77), Франсис Герреро, Рубен Кастро, Кэмпбелл, Лорен Морон (Санабрия, 69)Предупреждение: Рико, 23 Удаление: Рико, 24
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