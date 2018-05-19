«Леганес» в меньшинстве справился с «Бетисом»

«Леганес» остался в Примере
twitter.com/cdleganes
Хозяева поля начали забивать голы, когда остались в меньшинстве. Точными ударами в составе «Леганеса» отметились Димитриос Сиовас, Хосе Наранхо и Нордин Амрабат. У проигравших голы в активе Джоэла Кэмпбелла и Антонио Санабрии.
«Леганес» завершил сезон на 17-й позиции и остался в Примере. «Бетис» занял шестое место и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
Примера. 38-й тур
«Леганес» — «Бетис» — 3:2 (1:1)
Голы: Кэмпбелл, 20 (0:1), Сиовас, 28 (1:1), Наранхо, 64 (2:1), Санабрия, 76 (2:2), Амрабат, 79 (3:2)«Леганес»: Серантес, Муньос, Тито, Сиовас, Рико, Рубен Перес, Омар (Сальдуа, 62), Брашанац, Херард Гумбау, Наранхо (Амрабат, 74), Герреро (Мантовани, 89)«Бетис»: Педро, Амат (Наварро, 69), Бартра, Манди, Дурмиси, Камараса, Руис (Хоакин, 77), Франсис Герреро, Рубен Кастро, Кэмпбелл, Лорен Морон (Санабрия, 69)Предупреждение: Рико, 23 Удаление: Рико, 24