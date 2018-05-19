«Леганес» в меньшинстве справился с «Бетисом»

в матче 38-го тура чемпионата Испаниии на своем поле обыгралсо счетом 3:2.

«Леганес» остался в Примере twitter.com/cdleganes 2000 Бонус на первый депозит Забрать!

Хозяева поля начали забивать голы, когда остались в меньшинстве. Точными ударами в составе «Леганеса» отметились Димитриос Сиовас, Хосе Наранхо и Нордин Амрабат. У проигравших голы в активе Джоэла Кэмпбелла и Антонио Санабрии.

«Леганес» завершил сезон на 17-й позиции и остался в Примере. «Бетис» занял шестое место и будет выступать в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.