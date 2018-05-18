Бывшие игроки «Рубина»могут стать тренерами турецкой команды «Трабзонспор», сообщает Yeni Şafak.

Руководство турецкого клуба уже провело переговоры с Караденизом и Текке, которые дали свое согласие начать работу в структуре клуба. В скором времени стороны встретятся еще раз, чтобы обсудить условия будущих контрактов.

Напомним, что Карадениз и Текке являются воспитанниками «Трабзонспора».

Карадениз совсем недавно завершил игровую карьеру, проведя последний матч за «Рубин». Текке выступал за казанцев в 2010 году, а до этого был игроком «Зенита». В 2012-м он повесил бутсы на гвоздь, после чего решил начать тренерскую карьеру. В последнее время Фатих работал в «Денизлиспоре».