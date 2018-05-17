Симеоне: Это победа, добытая упорным трудом и настойчивостью

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал победу над «Марселем» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Это был трудный сезон, и я думаю, что в Лиге Европы мы не просто завоевали трофей. Это победа, которая символизирует все, чем мы славимся: упорный труд и настойчивость.

Мы воскресили себя в этом турнире, и против "Арсенала" снова показали, на что способны.

Сезон еще не окончен — нам нужно одно очко, чтобы гарантировать второе место в "примере". И мы должны сделать это, чтобы показать, что можем соперничать с нашими конкурентами.

Я никогда не давал ничего Фернандо Торресу просто так — он символизирует нашу философию. Он оставил огромное наследие своим партнерам по команде, всему клубу.

Надеюсь, в воскресенье с ним попрощаются так, как он заслуживает», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.