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    Черчесов: В матче с Австрией у нас будет шанс почувствовать драйв

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему было принято решение провести товарищеский матч со сборными Австрии и Турции в рамках подготовки к ЧМ-2018.

    «Для сборов выбрали Австрию, так как протестировали это место перед Кубком конфедераций. Там правильная логистика, рядом стадион, два тренировочных поля, соответствующие стандартам ФИФА гостиница и трибуна.

    До нас там проводили сборы такие серьезные команды, как Испания и Франция. Вариантов по проведению сборов было много, но решили остановиться конкретно на этой базе, тем более команда там чувствует себя комфортно.

    С Австрией решили сыграть потому, что это местная сборная, на нее придет много болельщиков, будет шанс почувствовать драйв.

    Турки же в какой-то степени похожи на всех наших соперников по группе, там много техничных футболистов, которые могут играть один в один. Тем более мы должны этой команде матч», — цитирует тренера официальный сайт РФС.

    Матч Австрия — Россия состоится 30 мая. Начало в 21.45 по московскому времени. Встреча Россия — Турция пройдет 5 июня на ВЭБ Арене в Москве, начало – в 19:00.

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