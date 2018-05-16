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    Фонсека продлил контракт с «Шахтером»

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Шахтер Донецк
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    Паулу Фонсека
    На фото:Паулу Фонсека
    Донецкий «Шахтер» продлил контракт с главным тренером Паулу Фонсекой, утверждает O Jogo.

    По информации издания, португалец продлил контракт с «горняками» на два года с зарплатой – 4 миллиона евро за сезон.

    Паулу Фонсека летом 2016 года сменил в «Шахтере» Мирчу Луческу, который тренировал донецкий клуб 12 лет.

    Португалец сразу же сумел вернуть донетчанам чемпионство, добавив к этому и Кубок Украины. В нынешнем сезоне он снова привел команду к золотому дублю.

    Ранее Фонсеку также сватали в «Арсенал», «Эвертон», «Бенфику», «Зенит», «Вест Хэм» и другие клубы.


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