Фонсека продлил контракт с «Шахтером»

Донецкий «Шахтер» продлил контракт с главным тренером, утверждает O Jogo.

По информации издания, португалец продлил контракт с «горняками» на два года с зарплатой – 4 миллиона евро за сезон.

Паулу Фонсека летом 2016 года сменил в «Шахтере» Мирчу Луческу, который тренировал донецкий клуб 12 лет.

Португалец сразу же сумел вернуть донетчанам чемпионство, добавив к этому и Кубок Украины. В нынешнем сезоне он снова привел команду к золотому дублю.

Ранее Фонсеку также сватали в «Арсенал», «Эвертон», «Бенфику», «Зенит», «Вест Хэм» и другие клубы.