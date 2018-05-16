Фонсека продлил контракт с «Шахтером»

По информации издания, португалец продлил контракт с «горняками» на два года с зарплатой – 4 миллиона евро за сезон.
Паулу Фонсека летом 2016 года сменил в «Шахтере» Мирчу Луческу, который тренировал донецкий клуб 12 лет.
Португалец сразу же сумел вернуть донетчанам чемпионство, добавив к этому и Кубок Украины. В нынешнем сезоне он снова привел команду к золотому дублю.
Ранее Фонсеку также сватали в «Арсенал», «Эвертон», «Бенфику», «Зенит», «Вест Хэм» и другие клубы.
Paulo Fonseca prefere Shakhtar a West Ham https://t.co/Ku5QnmkcOD— O Jogo (@ojogo) 16 мая 2018 г.