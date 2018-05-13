«Тосно» вылетел из РФПЛ, «Амкар» сыграет в стыковых матчах

Голы в матче на свой счёт записали Дмитрий Живоглядов, отметившийся дублем, а также Дмитрий Сысуев, Сильвестр Игбун и Иван Пауревич.
Таким образом, «Уфа» стала шестой, набрав 43 очка, что может позволить команде выступать в Лиге Европы. «Тосно» (24 очка) остался 15-м и будет понижен в ФНЛ.
«Амкар» и «Ахмат» не смогли выявить победителя (0:0), в результате чего пермская команда будет бороться за право остаться в элите через стыковые поединки против «Тамбова».
Стыковые матчи пройдут 17 и 20 мая.
РФПЛ. 30-й тур
«Уфа» – «Тосно» — 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 30 Живоглядов, 2:0 – 32 Сысуев, 3:0 – 50 Игбоун, 4:0 – 81 Пауревич, 5:0 – 84 Живоглядов.«Уфа»: Беленов, Неделчару, Аликин (Сафрониди, 84), Йокич, Живоглядов, Сысуев (Карп, 43), Пауревич, Обляков, Салатич, Игбоун, Тумасян (Засеев, 79).«Тосно»: Юрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов (Жигулев, 63), Буйволов, Скворцов (Труйич, 72), Полетанович, Галиулин, Нуну Роша, Карницкий (Мелкадзе, 46), Рикардиньо.Предупреждения: Нуну Роша (29), Скворцов (47), Тумасян (52), Живоглядов (85), Сафрониди (88).
РФПЛ. 30-й тур
«Амкар» — «Ахмат» — 0:0 (0:0)
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Конде (Бодул, 59), Идову, Белоруков, Баланович (Огуде, 74), Браун Форбс (Костюков, 64), Рязанцев, Голь, Гащенков, Милькович.«Ахмат»: Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Исмаэл, Гиголаев, Митришев (Бериша, 64), Швец (Мбенг, 77), Плиев, Балай (Иванов, 60).Предупреждения: Костюков (82), Бодул (84).Удаление: Анхель (50).