«Тосно» вылетел из РФПЛ, «Амкар» сыграет в стыковых матчах

В поединке заключительногопринималаи одержала разгромную победу со счетом 5:0.

Голы в матче на свой счёт записали Дмитрий Живоглядов, отметившийся дублем, а также Дмитрий Сысуев, Сильвестр Игбун и Иван Пауревич.

Таким образом, «Уфа» стала шестой, набрав 43 очка, что может позволить команде выступать в Лиге Европы. «Тосно» (24 очка) остался 15-м и будет понижен в ФНЛ.

«Амкар» и «Ахмат» не смогли выявить победителя (0:0), в результате чего пермская команда будет бороться за право остаться в элите через стыковые поединки против «Тамбова».

Стыковые матчи пройдут 17 и 20 мая.

РФПЛ. 30-й тур «Уфа» – «Тосно» — 5:0 (2:0) Голы: 1:0 – 30 Живоглядов, 2:0 – 32 Сысуев, 3:0 – 50 Игбоун, 4:0 – 81 Пауревич, 5:0 – 84 Живоглядов.«Уфа»: Беленов, Неделчару, Аликин (Сафрониди, 84), Йокич, Живоглядов, Сысуев (Карп, 43), Пауревич, Обляков, Салатич, Игбоун, Тумасян (Засеев, 79).«Тосно»: Юрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов (Жигулев, 63), Буйволов, Скворцов (Труйич, 72), Полетанович, Галиулин, Нуну Роша, Карницкий (Мелкадзе, 46), Рикардиньо.Предупреждения: Нуну Роша (29), Скворцов (47), Тумасян (52), Живоглядов (85), Сафрониди (88).