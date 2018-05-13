РФПЛ. ЦСКА подвинул «Спартак» со второго места, «Тосно» попрощался с Премьер-лигой

ЦСКА — «Анжи» — 2:1

В заключительном 30-м туре российской Премьер-лиги решилась судьба серебряных и бронзовых медалей.

Вторым стал московский ЦСКА, который на своем поле обыграл «Анжи» (2:1) благодаря голам Мусы и Витиньо. Армейцы получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Махачкалинцы заняли 14-е место в турнирной таблице РФПЛ с 24 баллами в активе и получили право сыграть в стыковых матчах против «Енисея».

РФПЛ. 30-й тур ЦСКА — «Анжи» — 2:1 (1:1) Голы: 1:0 – 9 Муса, 1:1 – 33 Хубулов, 2:1 – 61 Витиньо.ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий (Натхо, 46), Набабкин, Игнашевич, Березуцкий, Дзагоев (Миланов, 85), Головин, Фернандес, Чалов (Бистрович, 75), Муса, Витиньо.«Анжи»: Будаков, Армаш, Самарджич, Мусалов, Поку (Лескано, 46), Антон, Хубулов, Данченко, Яковлев (Хамдамов, 66), Прудников, Маркелов (Полуяхтов, 28).Предупреждения: Набабкин (32), Данченко (68), Головин (68), Антон (90).

«Спартак» — «Динамо» — 0:1

«Спартак» на своем поле уступил «Динамо» (0:1), в результате чего переместился на третью строчку и завоевал бронзовые медали. В следующем сезоне красно-белые будут выступать в квалификации Лиги чемпионов.

РФПЛ. 30-й тур «Спартак» — «Динамо» — 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – 35, пенальти Луценко.«Спартак»: Ребров, Самедов, Максимович (Фернандо, 68), Кутепов, Тимофеев (Комбаров, 76), Пашалич, Промес, Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 46), Мельгарехо, Луис Адриано.«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Козлов, Рыков, Соу, Рауш, Ташаев, Тетте (Соснин, 73), Панченко (Черных, 63), Луценко (Марков, 90).Предупреждения: Козлов (8), Рыков (8), Кутепов (34), Марков (90), Ташаев (90), Ребров (90).

«Краснодар» – «Рубин» — 1:1

Четвертым стал «Краснодар», который сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

РФПЛ. 30-й тур «Краснодар» – «Рубин» — 1:1 (0:0) Голы: 1:0 – 56 Мамаев, 1:1 – 87 Азмун.«Краснодар»: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Газинский, Классон, Мамаев (Жоаозиньо, 73), Вандерсон (Каборе, 79), Смолов.«Рубин»: Джанаев (Рыжиков, 83), Навас (Гранат, 11), Устинов, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 46), Нобоа, Энаке, Попов, Могилевец, Коновалов, Азмун.Предупреждения: Вандерсон (43), Камболов (45), Перейра (48), Мамаев (56), Смолов (61).

«Зенит» — «СКА-Хабаровск» — 6:0

В заключительном 30-м туре российской Премьер-лиги питерский «Зенит» на своем поле разгромил аутсайдера чемпионата «СКА-Хабаровск» со счетом 6:0.

Покер в составе сине-бело-голубых оформил Александр Ерохин, по одному мячу забили Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Последний матч у руля «Зенита» провел главный тренер Роберто Манчини. Кроме того, последний поединок в составе сине-бело-голубых отыграл капитан Доменико Кришито.

«Зенит» набрал 53 очка и финишировал на пятом месте в таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (13) стал последним.

РФПЛ. 30-й тур «Зенит» — «СКА-Хабаровск» — 6:0 (3:0) Голы: 1:0 – 6 Дриусси, 2:0 – 21 Заболотный, 3:0 – 38 Ерохин, 4:0 – 49 Ерохин, 5:0 – 60 Ерохин, 6:0 – 78 Ерохин.«Зенит»: Бабурин, Мевля, Кришито (Скроботов, 87), Смольников, Кузяев, Ерохин, Ригони, Паредес, Жирков (Набиуллин, 67), Заболотный, Дриусси (Оздоев, 61).«СКА-Хабаровск»: Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский (Максименко, 70), Черевко, Савичев, Димидко (Казанков, 46), Федотов (Никифоров, 84), Самсонов, Канунников, Кабутов.Предупреждения: Кузяев (37), Мевля (54), Жирков (56), Савичев (65), Черевко (74).

«Ростов» — «Урал» — 1:0

«Ростов» минимально обыграл «Урал» (1:0) благодаря голу Ионова на 57-й минуте.

РФПЛ. 30-й тур «Ростов» — «Урал» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – 57 Ионов.«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 72), Калачев (Маер, 89), Гацкан, Гулиев (Юсупов, 90), Паршивлюк, Сигурдарсон.«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Чернов (Портнягин, 76), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Глушков, 89), Эль-Кабир, Ильин (Евсеев, 85).Предупреждения: Фидлер (41), Ароян (88).

«Уфа» – «Тосно» — 5:0

В поединке заключительного 30-го тура РФПЛ «Уфа» принимала «Тосно» и одержала разгромную победу со счетом 5:0.

Голы в матче на свой счёт записали Дмитрий Живоглядов, отметившийся дублем, а также Дмитрий Сысуев, Сильвестр Игбун и Иван Пауревич.

Таким образом, «Уфа» стала шестой, набрав 43 очка, что может позволить команде выступать в Лиге Европы. «Тосно» (24 очка) остался 15-м и будет понижен в ФНЛ.

РФПЛ. 30-й тур «Уфа» – «Тосно» — 5:0 (2:0) Голы: 1:0 – 30 Живоглядов, 2:0 – 32 Сысуев, 3:0 – 50 Игбоун, 4:0 – 81 Пауревич, 5:0 – 84 Живоглядов.«Уфа»: Беленов, Неделчару, Аликин (Сафрониди, 84), Йокич, Живоглядов, Сысуев (Карп, 43), Пауревич, Обляков, Салатич, Игбоун, Тумасян (Засеев, 79).«Тосно»: Юрченко, Дугалич, Чернов, Маргасов (Жигулев, 63), Буйволов, Скворцов (Труйич, 72), Полетанович, Галиулин, Нуну Роша, Карницкий (Мелкадзе, 46), Рикардиньо.Предупреждения: Нуну Роша (29), Скворцов (47), Тумасян (52), Живоглядов (85), Сафрониди (88).

«Амкар» — «Ахмат» — 0:0

«Амкар» и «Ахмат» не смогли выявить победителя (0:0), в результате чего пермская команда будет бороться за право остаться в элите через стыковые поединки против «Тамбова».

Стыковые матчи пройдут 17 и 20 мая.

РФПЛ. 30-й тур «Амкар» — «Ахмат» — 0:0 (0:0) «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Конде (Бодул, 59), Идову, Белоруков, Баланович (Огуде, 74), Браун Форбс (Костюков, 64), Рязанцев, Голь, Гащенков, Милькович.«Ахмат»: Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Исмаэл, Гиголаев, Митришев (Бериша, 64), Швец (Мбенг, 77), Плиев, Балай (Иванов, 60).Предупреждения: Костюков (82), Бодул (84).Удаление: Анхель (50).

«Арсенал» Тула — «Локомотив» — 2:0

Московский «Локомотив» встречался на выезде с тульским «Арсеналом» и потерпел поражение со счетом 0:2.

Подопечные Семина пропустили голы от Дзюбы и Берхамова в каждом из таймов. Стоит отметить, что этот матч не имел турнирного значения, так как «Локо» досрочно гарантировал себе чемпионство. Москвичи набрали 60 очков, тогда как «Арсенал» расположился на седьмой строчке, набрав 42 пункта.