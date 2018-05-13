Манчини: Уход из «Зенита» — моя личная инициатива

Главный тренерпосле матча со(6:0) прокомментировал свою отставку и подвел итог сезона.

«Прежде всего хочу поблагодарить клуб за возможность потренировать команду. Болельщики заслуживали большего, они вели себя фантастически и поддерживали нас всегда. Очень жаль, что не удалось выиграть чемпионат.

Я всегда стараюсь выкладываться до конца, пытаюсь добиться победы в любом матче. На любой тренировке требую выкладки на 100 процентов. Учитывая это обстоятельство, любой чемпионат, который не заканчивается победой – большое разочарование для меня. Во многом я связываю неудачи с травмами Кокорина, Мамманы и Кузяева. Это случилось в очень важный для нас момент и повлекло спад в нашей игре. Учитывая, что до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на победу в чемпионате, без этих травм наши шансы были бы существеннее», — цитирует Манчини «Чемпионат».

«Уход из "Зенита" — моя личная инициатива. Во многом она связана с семейными обстоятельствами. Это решение было принято около трех месяцев назад. Это никак не связано с другими клубами или сборными».

Шесть тренеров для «Зенита»

«Я уверен, что следующим тренером "Зенита" станет очень талантливый тренер – в принципе, как и все предыдущие. "Зенит" – очень сильная команда. При условии, что Маммана, Кокорин и Кузяев здоровы, эта команда точно достойна победы в РФПЛ и выхода минимум в полуфинал Лиги Европы. Эта команда точно готова выиграть РФПЛ в следующем сезоне».