«Динамо» попросило болельщиков не использовать пиротехнику на матче со «Спартаком»

Московскоевыступило с официальным заявлением в преддверии матча заключительного тура чемпионата России со

«Бело-голубые» попросили своих болельщиков воздержаться от использования пиротехники.

«Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться расистских выкриков на матче в Тушине, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей.

Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет. Давайте вместе покажем, как нужно болеть за команду», — говорится в сообщении на сайте команды.

Встреча 30-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоится 13 мая, начало – 14:00 мск.