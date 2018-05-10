Дзюба очень ждал игры с «Зенитом»

Форвард «Арсенала»признался, что в матче против «Зенита», который прошел 22 апреля в рамках 27-го тура РФПЛ (3:3), хотел доказать, что руководство «сине-бело-голубых» ошиблось, отдав его в аренду.

«Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества.

По-людски все надо делать. Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против "Зенита". Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе.

Дзюба наслаждается атмосферой в тульском "Арсенале"

Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры», — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди.