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    Дзюба очень ждал игры с «Зенитом»

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    Артем Дзюба
    На фото:Артем Дзюба
    Форвард «Арсенала» Артем Дзюба признался, что в матче против «Зенита», который прошел 22 апреля в рамках 27-го тура РФПЛ (3:3), хотел доказать, что руководство «сине-бело-голубых» ошиблось, отдав его в аренду.

    «Конечно, если быть откровенным, для меня немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества.

    По-людски все надо делать. Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, что не играл против "Зенита". Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами…рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух-двух с половиной лет вместе.

    Дзюба наслаждается атмосферой в тульском "Арсенале"

    Но я очень рад, что я вышел и, честно, очень ждал этой игры», — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди.

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