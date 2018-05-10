Бердыев: Если бы не организационные проблемы «Рубина», вопрос еврокубков был бы открыт

Главный тренер «Рубина»отметил, что команда упустила шанс побороться за Лигу Европы из-за организационных проблем.

Ранее стало известно, что «Тосно» скорее всего не выступит в еврокубках, а путевка в Лигу Европы победителя Кубка России достанется шестой команде РФПЛ.

«Первое, обидно, что такие команды, которые прошли долгий путь, лишают лицензирования. Хотя, я надеюсь, что ситуация изменится.

Второе, шестое место дает право играть в еврокубках, и, если бы не те ситуации организационные, которые были, если бы в тот момент не потеряли очки, было бы все по-другому. В любом случае, наш вопрос остался бы открытым.

Вы же видели, что моменты были, а, самое главное – игра. Вы должны понимать, если говорить о позиционной обороне, то ее легче выстраивать, нежели позиционную атаку. Нужно время.

Я уже говорил, что Гвардиоле в Англии год понадобился. А сколько он критики вынес, имея топ-игроков? У нас таковых нет, но, тем не менее, мы к этому стремимся.

Думаю, что на следующий год все будет зависеть от состава, который будет, от селекции и так далее. Думаю, нам удастся наладить позиционную атакующую игру», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.