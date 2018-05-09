Маргасов: В Кубке можно оправдаться перед болельщиками за неудачный сезон

Защитник «Тосно»поделился ожиданиями от матча св финале Кубка России.

«Этот матч оцениваю как возможность выиграть ещё один трофей в копилку.

Мы не просто играем в футбол, а стремимся выигрывать чемпионаты, кубки, устанавливать личные достижения.

Для нашей команды будет здорово выиграть его именно сейчас, ведь клубу пять лет всего и уже боремся за кубок.

Так как сезон у нас не очень удачно складывается, будет хорошо оправдаться перед болельщиками в Кубке и в дальнейшем участвовать в Лиге Европе напрямую.

Это финал, это одна игра, здесь может произойти что угодно. Но я надеюсь, что сюрпризов не будет.

Слышал что билеты уже все разобрали на игру и будет полный стадион, это здорово! Всегда приятно играть при таких условиях, для этого и играем.

Будем стараться показать хорошую игру и не разочаровать наших болельщиков», — сказал Маргасов клубной пресс-службе.

Напомним, 25-летний Маргасов является двукратным обладателем Кубка России. В 2014 году он выиграл трофей с «Ростовом», а в 2017 году – с «Локомотивом».