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    Маргасов: В Кубке можно оправдаться перед болельщиками за неудачный сезон

    Кубок России Футбол России Тосно Авангард Курск
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    Тимофей Маргасов
    На фото:Тимофей Маргасов
    Защитник «Тосно» Тимофей Маргасов поделился ожиданиями от матча с «Авангардом» в финале Кубка России.

    «Этот матч оцениваю как возможность выиграть ещё один трофей в копилку.

    Мы не просто играем в футбол, а стремимся выигрывать чемпионаты, кубки, устанавливать личные достижения.

    Для нашей команды будет здорово выиграть его именно сейчас, ведь клубу пять лет всего и уже боремся за кубок.

    Так как сезон у нас не очень удачно складывается, будет хорошо оправдаться перед болельщиками в Кубке и в дальнейшем участвовать в Лиге Европе напрямую.

    Это финал, это одна игра, здесь может произойти что угодно. Но я надеюсь, что сюрпризов не будет.

    Слышал что билеты уже все разобрали на игру и будет полный стадион, это здорово! Всегда приятно играть при таких условиях, для этого и играем.

    Будем стараться показать хорошую игру и не разочаровать наших болельщиков», — сказал Маргасов клубной пресс-службе.

    Напомним, 25-летний Маргасов является двукратным обладателем Кубка России. В 2014 году он выиграл трофей с «Ростовом», а в 2017 году – с «Локомотивом».

    Неожиданный финал«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая
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