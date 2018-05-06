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    «Монако» вырвал победу у «Кана»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Каном» — 2:1.

    Счет на 12-й минуте открыли монегаски — отличился полузащитник Мусса Силла. На 40-й минуте хорватский нападающий «Кана» Иван Сантини сравнял счет.

    На 76-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Ромен Женевуа.

    А уже в компенсированное время Мусса Силла оформил дубль и принес победу «Монако».

    После этого матча «Монако» с 74 очками на 3-м месте. «Кан» на 15-м месте — 37 очков.

    В других поединках 36-го тура «Метц» дома проиграл «Анже» (1:2), «Страсбург» в гостях уступил «Ренну» (1:2), «Дижон» дома одолел «Генгам» (3:1), «Монпелье» на выезде победил «Нант» (2:0), а «Тулуза» на своем поле потерпела поражение от «Лилля» (2:3).

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