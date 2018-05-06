«Алавес» легко обыграл «Малагу»

Точные удары в минувшем поединке на счету Ману Гарсии, Эрмедина Демировича и Ибаи Гомеса.
«Алавес» занимает 13-е место, набрав 44 очка. «Малага» остается на дне турнирной таблице, имея всего 20 очков.
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Малага» — «Алавес» — 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – 3 Ману Гарсия, 0:2 – 68 Демирович, 0:3 – 70 Ибаи Гомес«Малага»: Андрес Прието, Эрнандес, Диего Гонсалес, Росалес, Микел, Гонсалес, Ласен (Итурра, 65), Лестьенн, Эн-Несири, Идейе (Бастон, 46), Ролан (Буэно, 81)«Алавес»: Пачеко, Эли, Диегес (Агиррегабириа, 46), Руано, Марипан, Виктор Лопес (Бурги, 61), Торрес, Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Демирович, Гвидетти (Мубарак, 75)Предупреждения: Диегес (34), Диего Гонсалес (61), Росалес (79)