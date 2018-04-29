ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Полетанович: Матч с «Ростовом» для «Тосно» как финал

    Тосно Ростов РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Марко Полетанович
    На фото:Марко Полетанович
    Полузащитник «Тосно» Марко Полетанович поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с «Ростовом».

    Встреча состоится 29 апреля, начало — в 19:00 мск.

    «Нас не устроил результат матча против "Амкара", но мы уже забыли эту игру, результат позади, с ним ничего не поделать. Каждый следующий матч — самый важный! Матч с "Ростовом" для нас как финал, мы сделаем все возможное, чтобы победить ростовчан.

    У нас было много времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к новой игре. Было много игр на протяжении последних недель, когда мы играли на 100% своих возможностей. Соперник будет биться до конца, потому что и они не в хорошей позиции. Уверен, что "Ростов" сделает всё, чтобы выиграть, но как я уже сказал, для нас каждая игра – финал, мы будем стараться победить.

    У "Ростова" преимущество домашнего поля, но для нас это не отговорка. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить. Честно говоря, я не могу дождаться того момента, чтобы сыграть на новом стадионе, который примет игры ЧМ-2018, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть на нём», — приводит слова Полетановича пресс-служба «Тосно».

    Оторвется ли «Ростов» от опасной зоны?«Ростов» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 29 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • РФПЛ. «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» в Перми
  • Обзор матчей 28-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • 29/04
    • «Локомотиву» нужен Балотелли
  • 29/04
    • «Краснодар» готов заплатить за Миранчука 8 миллионов евро
  • 28/04
    • Агентство спортивного маркетинга предложило 11 млрд рублей за права на показ РФПЛ
  • 28/04
    • Тульский «Арсенал» взял верх над «Анжи»
  • 28/04
    • Черчесов: Шансы Джикии сыграть на ЧМ-2018 минимальные
  • 28/04
    • «Спартак» разгромил «Амкар» в молодежном первенстве
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
  • «Реал» — террористы Европы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Реал»
    •
  • Прощай, Бейл. Асенсио уничтожил «Баварию» и своего партнера по команде
  • Пять ключевых моментов игры на «Альянц Арене»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • В «Театре» будет бойкое представление
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля
  • 1,89
    •
  • Прервет ли ЦСКА неудачную серию выездов в Петербург?
  • «Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля
  • 3,70
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    • 11:36
  • 10:44
    • ЦСКА необходимо побеждать «Зенит», заявил Фернандес
  • 10:04
    • Бушуев стал помощником Кержакова в сборной России U-17
  • Выездной ужас «шершней» продолжится
  • «Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 30 апреля
    • 1,75Завтра в 22:00
  • «Движуха» припадет на второй тайм
  • «Бетис» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 30 апреля
    • 2,10Завтра в 22:00
  • 09:53
    • Зидан: Не хочу, чтобы Бейл и Бензема ушли из «Реала»
  • Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство
  • Победа «Ювентуса» над «Интером» — в нашем обзоре СМИ
    • 09:46
  • 09:02
    • «Локомотиву» нужен Балотелли
  • 08:48
    • «Краснодар» готов заплатить за Миранчука 8 миллионов евро
  • Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
    • 1,53Завтра в 19:00
  • «Ахмат» и «Урал» поделят очки
  • «Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
    • 3,80Завтра в 16:30
  • Огорчит ли «Динамо» казанских гостей?
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 30 апреля
    • 3,30Завтра в 14:00
  • Примера. «Реал» обыграл «Леганес», «Барселона» в гостях у «Депортиво»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:58
  • 23:51
    • «Ювентус» вырвал победу у «Интера»
  • 23:36
    • «Вильярреал» разгромил «Сельту», Бакка забил три мяча
  • «Уфа» не пощадит «СКА-Хабаровск»
  • «Уфа» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
    • 2,75Завтра в 11:30
  • 23:27
    • Скрипченко: Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты
  • 23:12
    • Божович: В этом году «Арсенал продвинулся вперед
  • 22:51
    • «Ницца» сыграла вничью со «Страсбургом»
  • 22:43
    • «Арарат» досрочно оформил путевку в ФНЛ
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус