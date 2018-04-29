Полетанович: Матч с «Ростовом» для «Тосно» как финал

Полузащитник «Тосно»поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с «Ростовом».

Встреча состоится 29 апреля, начало — в 19:00 мск.

«Нас не устроил результат матча против "Амкара", но мы уже забыли эту игру, результат позади, с ним ничего не поделать. Каждый следующий матч — самый важный! Матч с "Ростовом" для нас как финал, мы сделаем все возможное, чтобы победить ростовчан.

У нас было много времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к новой игре. Было много игр на протяжении последних недель, когда мы играли на 100% своих возможностей. Соперник будет биться до конца, потому что и они не в хорошей позиции. Уверен, что "Ростов" сделает всё, чтобы выиграть, но как я уже сказал, для нас каждая игра – финал, мы будем стараться победить.

У "Ростова" преимущество домашнего поля, но для нас это не отговорка. Мы должны сыграть хорошо и постараться победить. Честно говоря, я не могу дождаться того момента, чтобы сыграть на новом стадионе, который примет игры ЧМ-2018, и мы сделаем все возможное, чтобы выиграть на нём», — приводит слова Полетановича пресс-служба «Тосно».