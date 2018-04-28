Семшов хотел бы поработать в «Барселоне»

Тренер тульского «Арсенала»рассказал о клубе мечты и тренерах, с которыми хотел бы поработать.

«Клуб мечты — "Барселона" (смеется). А как по-другому? Тот клуб, который будет во мне востребован, как в главном тренере, тот я и хочу тренировать.

Финансовые условия для меня – точно, нет, не важны. Важно, чтобы игроки в срок получали зарплату и были сосредоточены на футболе.

Если игрок сосредоточен на игре, то и тренер может с него требовать. Если он по пять месяцев не получает зарплату, что от него можно требовать? Только на любви к футболу долго не протянешь, у всех семьи.

Тут даже не в структуре дело. Хочется поработать с тем специалистом, чье виденье футбола тебе импонирует. Мне нравятся Клопп и Гвардиола", – сказал Семшов в интервью каналу 'ЛетМиСпик'.