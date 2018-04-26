«Атлетико» в меньшинстве увез ничью из Лондона

Встреча завершилась вничью — 1:1.
Уже на 10-й минуте матча «матрасники» остались в меньшинстве — французский арбитр Клеман Тюрпен показал две желтые карточки Шиме Врсалько. Следом арбитр отправил на трибуны главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
На 61-й минуте матча Александр Ляказетт вывел «Арсенал» вперед, точно пробив головой после навеса Джека Уилшира. Однако на 82-й минуте матча Антуан Гризманн сравнял счет — Лоран Косельни не сумел как следует выбить мяч, попав в форварда «Атлетико», тот ушел от голкипера, а Шкодран Мустафи подскользнулся и не помешал нападающему отправить мяч в сетку.
Ответный матч команды проведут 3 мая.
Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
«Арсенал» (Англия) – «Атлетико» (Испания) – 1:1 (0:0)
Голы: Ляказетт, 61 — Гризманн, 82«Арсенал»: Оспина — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Джака, Уилшир — Озил, Уэлбек — Ляказетт«Атлетико»: Облак — Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандес — Корреа (Савич, 75), Сауль, Партей, Коке — Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85)Предупреждение: ВрсалькоУдаление: Врсалько, 10 (вторая желтая карточка)