«Рома» сотрудничает с УЕФА и властями по ситуации с нападением фанатов

«Рома» осудила поведение болельщиков команды, совершивших нападение на фанатов «Ливерпуля» перед выездным матчем Лиги чемпионов.

Итальянский клуб сотрудничает по этому вопросу с УЕФА, говорится в сообщении на сайте «джаллоросси».

Напомним, что два болельщика «Ромы» были арестованы в Ливерпуле по подозрению в покушении на убийство перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов (5:2). Свидетели утверждают, что некоторые итальянские болельщики размахивали ремнями, другие несли с собой молотки.

В результате нападения пострадал 53-летний мужчина, который потерял сознание, ему потребовалась срочная медицинская помощь. Оон был доставлен в больницу, его состояние оценивалось как критическое.