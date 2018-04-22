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    «Арсенал» разбил «Вест Хэм» во втором тайме

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    В матче 35-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:1.

    Первый тайм команды завершили без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед благодаря точному удару в касание от Монреаля. Счет удалось сравнять Арнаутовичу на 64-й минуте, однако концовку поединка «Вест Хэм провалил.

    В последние десять минут "Арсенал" забил трижды — точные удары в активе Рэмси и Ляказетта (дубль).

    Таким обраом, "Арсенал" остается шестым (57 очков) в турнирной таблице, а "Вест Хэм" расположился на 15-й строчке (35 очков).

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур
    «Арсенал» — «Вест Хэм» — 4:1 (0:0)
    Голы: Монреаль, 51, Рэмси, 82, Ляказетт, 85, 89 — Арнаутович, 64«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, Эльнени (Мэйтленд-Найлз, 45), Джака, Ивоби (Обамеянг, 70), Рэмси, Уэлбек (Чеймберс, 88), Ляказетт«Вест Хэм»: Харт, Райс, Огбонна, Крессвелл, Сабалета, Куяте, Нобл, Масуаку (Кэрролл, 86), Фернандеш (Лансини, 60), Жоау Мариу (Эрнандес, 60), АрнаутовичПредупреждения: Джака, Мэйтленд-Найлз, Мустафи — Сабалета, Арнаутович
    В другом матче «Сток Сити» сыграл вничью с «Бернли» (1:1).
    Найдет ли «Бернли» мотивацию на остаток сезона?«Сток Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 35-го тура английского чемпионата 22 апреля
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