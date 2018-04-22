«Арсенал» разбил «Вест Хэм» во втором тайме

В матче 35-го тура чемпионата Англиина своем поле обыгралсо счетом 4:1.

Первый тайм команды завершили без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед благодаря точному удару в касание от Монреаля. Счет удалось сравнять Арнаутовичу на 64-й минуте, однако концовку поединка «Вест Хэм провалил.

В последние десять минут "Арсенал" забил трижды — точные удары в активе Рэмси и Ляказетта (дубль).

Таким обраом, "Арсенал" остается шестым (57 очков) в турнирной таблице, а "Вест Хэм" расположился на 15-й строчке (35 очков).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур «Арсенал» — «Вест Хэм» — 4:1 (0:0) Голы: Монреаль, 51, Рэмси, 82, Ляказетт, 85, 89 — Арнаутович, 64«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль, Эльнени (Мэйтленд-Найлз, 45), Джака, Ивоби (Обамеянг, 70), Рэмси, Уэлбек (Чеймберс, 88), Ляказетт«Вест Хэм»: Харт, Райс, Огбонна, Крессвелл, Сабалета, Куяте, Нобл, Масуаку (Кэрролл, 86), Фернандеш (Лансини, 60), Жоау Мариу (Эрнандес, 60), АрнаутовичПредупреждения: Джака, Мэйтленд-Найлз, Мустафи — Сабалета, Арнаутович

В другом матчесыграл вничью с(1:1).