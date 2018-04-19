«Наполи» нужен Головин

Комментаторрассказал об интересе «Наполи» к полузащитнику ЦСКА

«К Головину есть довольно серьезный интерес "Наполи". Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. На прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, были в Италии и разговаривали с ”Наполи» о возможном предложении, которое поступит летом в ЦСКА.

Главная проблема «Наполи», обсуждавшаяся на встрече, – то, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из ЕС, и это серьезная помеха на пути Головина в «Наполи».

Но сам факт того, что работа уже ведется, есть встречи агентов и руководства «Наполи», подтверждает интерес итальянского клуба к приобретению Александра.

Понятно, что сумма будет не 8 миллионов евро, как было год назад от «Арсенала», а в два раза больше – это минимум, на что рассчитывает ЦСКА. А то и более внушительная цифра«, – сказал Арустамян в эфире программы "Секретные материалы".