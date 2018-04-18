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    Погребняк: Ради выхода в финал Кубка готов играть хоть 3 часа

    Тосно Спартак Кубок России Футбол России
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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк оценил шансы своей команды на выход в финал Кубка России и отметил, что «Спартак» выйдет заряженным на победу.

    «"Спартак" — одна из сильнейших команд, с отличным подбором игроков, но мы готовы играть хоть 90, хоть 120 минут. Если в чемпионате нас где-то ничьи и не устраивали, то здесь это вполне возможно, мы готовы провести на поле и три часа, но выйти в финал. Плюс такая возможность сыграть на переполненном стадионе "Открытие арены". Отличный красивый стадион, таких игр у нас в чемпионате раз-два и обчелся.

    Зная Массимо Карреру и разговаривая с футболистами "Спартака", скажу, что он сильнейший мотиватор в нашем чемпионате. Поверьте, игру с "Уралом" никто и не вспомнит, футболисты выйдут заряженными на победу, не думаю, что прошедший результат как-то скажется на игре. Тем более у них все шансы сосредоточиться на Кубке, потому что в чемпионате им будет тяжело догнать "Локомотив.

    Что выйдет на первый план в матче? Желание и запредельная самоотдача. Возможно, будут сюрпризы. Наш тренер сам играл в этой команде и знает, что противопоставить в предстоящей игре. Нужно получать удовольствие, выходить на поле, играть и пробиваться в финал", — сказал Погребняк в интервью официальному сайту "Тосно".

    Остановил ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?«Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
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