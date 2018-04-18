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    Курский «Авангард» — первый финалист Кубка России

    Кубок России Футбол России Авангард Курск Шинник
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    «Авангард»
    На фото:«Авангард»
    Курский «Авангард» одержал домашнюю победу над ярославским «Шинником» (1:0) в матче 1/2 финала Кубка России.

    Единственный мяч был забит на 78-й минуте. Альшин дошёл до штрафной, сыграл в стенку с партнёром и пробил низом. Мяч от ноги защитника отскочил к Игорю Кирееву, который в касание зарядил в нижний угол ворот.

    В финале, который состоится 9 мая, «Авангард» сыграет с победителем матча «Тосно» — «Спартак».

    Кубок России. 1/2 финала
    «Авангард» (Курск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:0
    Гол: Киреев, 79.«Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Альшин, Коробов (Концедалов, 89), Киреев (Митасов, 82), Федчук, Гурфов, Болов (Тлупов, 85).«Шинник»: Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Щадин, Шайморданов (Земсков, 62), Камилов (Лях, 82), Нарылков, Безлихотнов (Булия, 46), Самойлов, Низамутдинов. Предупреждения: Киреев, 13. Нетфуллин, 35.
    Кто завоюет путевку в финал?«Авангард» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
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