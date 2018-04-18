Курский «Авангард» — первый финалист Кубка России

Единственный мяч был забит на 78-й минуте. Альшин дошёл до штрафной, сыграл в стенку с партнёром и пробил низом. Мяч от ноги защитника отскочил к Игорю Кирееву, который в касание зарядил в нижний угол ворот.
В финале, который состоится 9 мая, «Авангард» сыграет с победителем матча «Тосно» — «Спартак».
Кубок России. 1/2 финала
«Авангард» (Курск) — «Шинник» (Ярославль) — 1:0
Гол: Киреев, 79.«Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Альшин, Коробов (Концедалов, 89), Киреев (Митасов, 82), Федчук, Гурфов, Болов (Тлупов, 85).«Шинник»: Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Щадин, Шайморданов (Земсков, 62), Камилов (Лях, 82), Нарылков, Безлихотнов (Булия, 46), Самойлов, Низамутдинов. Предупреждения: Киреев, 13. Нетфуллин, 35.