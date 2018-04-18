Курский «Авангард» — первый финалист Кубка России

Курскийодержал домашнюю победу над ярославским(1:0) в матче 1/2 финала Кубка России.

Единственный мяч был забит на 78-й минуте. Альшин дошёл до штрафной, сыграл в стенку с партнёром и пробил низом. Мяч от ноги защитника отскочил к Игорю Кирееву, который в касание зарядил в нижний угол ворот.

В финале, который состоится 9 мая, «Авангард» сыграет с победителем матча «Тосно» — «Спартак».