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    Пике, Иньеста, Бускетс и Ракитич пропустят матч против «Сельты»

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    Андрес Иньеста
    На фото:Андрес Иньеста
    Защитник Жерар Пике, а также полузащитники Серхио Бускетс, Андрес Иньеста и Иван Ракитич не помогут «Барселоне» в сегодняшнем матче против «Сельты», сообщает Barcablaugranes.

    Ракитич по-прежнему проходит процедуры по восстановлению от операции на сломанном пальце, а остальных троих наставник каталонцев Эрнесто Вальверде решил поберечь для дальнейших матчей.

    Полный список игроков выглядит следующим образом:

    Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен.

    Защитники: Нелсон Семеду, Жорди Альба, Лука Динь, Серхи Роберто, Самуэль Юмтити, Йерри Мина, Томас Вермален.

    Полузащитники: Денис Суарес, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Алейш Видаль.

    Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер.

    Напомним, игра между командами состоится сегодня, 17 апреля и стартует в 22.00 мск.

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