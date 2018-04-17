Пике, Иньеста, Бускетс и Ракитич пропустят матч против «Сельты»

Защитник, а также полузащитникине помогут «Барселоне» в сегодняшнем матче против «Сельты», сообщает Barcablaugranes.

Ракитич по-прежнему проходит процедуры по восстановлению от операции на сломанном пальце, а остальных троих наставник каталонцев Эрнесто Вальверде решил поберечь для дальнейших матчей.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен.

Защитники: Нелсон Семеду, Жорди Альба, Лука Динь, Серхи Роберто, Самуэль Юмтити, Йерри Мина, Томас Вермален.

Полузащитники: Денис Суарес, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Андре Гомеш, Алейш Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Пако Алькасер.

Напомним, игра между командами состоится сегодня, 17 апреля и стартует в 22.00 мск.