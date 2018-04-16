Тарделли: Уже существует соглашение между Манчини и сборной Италии

Бывший полузащитник сборной Италиизаявил, что у «скуадры адзурры» есть соглашение с главным тренером «Зенита»

«Исходя из информации, которой я располагаю, на данный момент уже существует соглашение с Роберто Манчини.

Конечно, все имена, которые были названы в последнее время, все еще рассматриваются на пост главного тренера сборной Италии.

Анчелотти? Из того, что я знаю, на данный момент его не интересует работа в национальной команде», – цитирует Тарделли «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Il Piccolo.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Манчиин планирует покинуть «Зенит» и работать со сборной Италии.