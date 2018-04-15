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    «Алавес» минимально обыграл «Эйбар»

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    «Эйбар» — «Алавес»
    На фото:«Эйбар» — «Алавес»
    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Эйбар» принимал «Алавес». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

    Три очка «Алавесу» принес Йон Гвидетти, который забил свой мяч на 5-й минуте.

    После этой встречи «Алавес» набрал 38 очков, у «Эйбара» осталось 40 очков.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Эйбар» – «Алавес» – 0:1 (0:1)
    Гол: Гвидетти, 5.«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Арбилья, Хункa, Диоп, Педро Леон, Инуи (Капа, 78), Пенья, Дани Гарсия (Хоан Хордан, 70), Орельяна (Алехо, 85), Кике.«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес (Эль-Хаддади, 81), Гвидетти, Собрино (Алексис, 86), Педраса (Вакасо, 73).Предупреждения: Хункa, 45. Агиррегабирия, 51. Арбилья, 77.
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