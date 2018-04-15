«Алавес» минимально обыграл «Эйбар»

Три очка «Алавесу» принес Йон Гвидетти, который забил свой мяч на 5-й минуте.
После этой встречи «Алавес» набрал 38 очков, у «Эйбара» осталось 40 очков.
Чемпионат Испании. 32-й тур
«Эйбар» – «Алавес» – 0:1 (0:1)
Гол: Гвидетти, 5.«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Арбилья, Хункa, Диоп, Педро Леон, Инуи (Капа, 78), Пенья, Дани Гарсия (Хоан Хордан, 70), Орельяна (Алехо, 85), Кике.«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес (Эль-Хаддади, 81), Гвидетти, Собрино (Алексис, 86), Педраса (Вакасо, 73).Предупреждения: Хункa, 45. Агиррегабирия, 51. Арбилья, 77.