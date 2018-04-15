«Алавес» минимально обыграл «Эйбар»

После этой встречи «Алавес» набрал 38 очков, у «Эйбара» осталось 40 очков.

Три очка «Алавесу» принес Йон Гвидетти , который забил свой мяч на 5-й минуте.

В матче 32-го тура чемпионата Испаниипринимал. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

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