РФПЛ. Азмун оформил дубль, дерби «Динамо» и «Локомотива»

«Ахмат» — «Тосно» 1:0
В рамках 26-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Тосно». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Победу «Ахмату» принес гол Магомеда Митришева на 53-й минуте матча.
Стоит отметить, что гол был забит из положения вне игры. Заур Садаев, который отдал голевую передачу на Митришева, в момент получения мяча находился в офсайде.
Грозненцами в этом поединке руководил Игорь Ледяхов, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Михаила Галактионова.
После этого тура у «Ахмата» в активе 30 очков, у «Тосно» осталось 24 очка.
«Амкар» — «Рубин» 0:3
Казанский «Рубин» одержал крупную победу над пермским «Амкаром» в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Гости вышли вперед на 24-й минуте, когда Кристиан Нобоа со «стандарта» выполнил подачу на дальнюю штангу, Сердар Азмун оторвался от защитников и головой отправил мяч в ворота.
За шесть минут до конца первого тайма иранец оформил дубль. В этот раз Нобоа из центра поля выполнил передачу в центр штрафной площади, а Азмун в касание отправил мяч в ворота.
Победную точку на 77-й минуте поставил Олег Кузьмин, который нанес результативный удар после передачи Ивелина Попова.
В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место (34 очка), а «Амкар» — 12-е (28 очков).
«Динамо» — «Локомотив»
14 апреля, 14:00 мск
«Зенит» — «Анжи»
14 апреля, 16:30 мск
«Краснодар» — «Арсенал» Тула
14 апреля, 19:00 мск
«Урал» — «Спартак»
15 апреля, 14:00 мск
«Уфа» — ЦСКА
15 апреля, 16:30 мск