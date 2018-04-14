РФПЛ. Азмун оформил дубль, дерби «Динамо» и «Локомотива»

«Ахмат» — «Тосно» 1:0

В рамках 26-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Тосно». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Победу «Ахмату» принес гол Магомеда Митришева на 53-й минуте матча.

Стоит отметить, что гол был забит из положения вне игры. Заур Садаев, который отдал голевую передачу на Митришева, в момент получения мяча находился в офсайде.

Грозненцами в этом поединке руководил Игорь Ледяхов, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Михаила Галактионова.

После этого тура у «Ахмата» в активе 30 очков, у «Тосно» осталось 24 очка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур «Ахмат» (Грозный) – «Тосно» – 1:0 (0:0) Гол: Митришев, 53.«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Родолфу, Иванов, Митришев (Лео Жаба, 75), Бериша (Швец, 58), Садаев (Мбенг, 64).«Тосно»: Юрченко, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий (Мелкадзе, 63), Жигулев, Полетанович, Мирзов (Рикардинью, 82), Погребняк.Предупреждения: Маргасов, 29. Родолфу, 40. Роши, 47. Буйволов, 77. Анхель, 85.

«Амкар» — «Рубин» 0:3

Казанский «Рубин» одержал крупную победу над пермским «Амкаром» в выездном матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Звезда», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Гости вышли вперед на 24-й минуте, когда Кристиан Нобоа со «стандарта» выполнил подачу на дальнюю штангу, Сердар Азмун оторвался от защитников и головой отправил мяч в ворота.

За шесть минут до конца первого тайма иранец оформил дубль. В этот раз Нобоа из центра поля выполнил передачу в центр штрафной площади, а Азмун в касание отправил мяч в ворота.

Победную точку на 77-й минуте поставил Олег Кузьмин, который нанес результативный удар после передачи Ивелина Попова.

В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место (34 очка), а «Амкар» — 12-е (28 очков).

Чемпионат России. 26-й тур «Амкар» — «Рубин» — 0:3 (0:2) Голы: 0:1 – 24 Азмун, 0:2 – 39 Азмун, 0:3 – 77 Кузьмин.«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Конде, Идову, Рязанцев (Белоруков, 46), Огуде, Комолов, Гащенков (Мельников, 36), Эззатоллахи (Бодул, 59), Оланаре.«Рубин»: Джанаев, Навас, Гранат (Камболов, 90+1), Кудряшов, Сорокин, Попов, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Коновалов, Нобоа, Кузьмин, Азмун.Предупреждения: Огуде (24), Азмун (45), Сорокин (56).

«Динамо» — «Локомотив»

14 апреля, 14:00 мск

«Зенит» — «Анжи»

14 апреля, 16:30 мск

«Краснодар» — «Арсенал» Тула

14 апреля, 19:00 мск

«Урал» — «Спартак»

15 апреля, 14:00 мск

«Уфа» — ЦСКА

15 апреля, 16:30 мск

«Ростов» — «СКА-Хабаровск»

15 апреля, 19:00 мск