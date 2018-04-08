Родриго принес «Валенсии» победу над «Эспаньолом»

Единственный мяч на 7-й минуте забил бразильский нападающий хозяев Родриго.
После этого матча «Валенсия» на 3-м месте — 65 очков, а «Эспаньол» на 14-м месте — 36 очков.
Чемпионат Испании. 31-й тур
«Валенсия» – «Эспаньол» – 1:0 (1:0)
Гол: Родриго, 7.«Валенсия»: Нету, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Солер (Торрес, 89), Дзадза (Мина, 79), Родриго, Гонсалу Гедеш (Перейра, 82).«Эспаньол»: Пау Лопес, Вила, Давид Лопес, Наварро, Эрмосо, Хурадо (Леу Баптистан, 61), Санчес (Гранеро, 64), Дардер, Мелендо (Серхио Гарсия, 83), Пьятти, Морено.Предупреждения: Санчес, 15. Солер, 53. Гарай, 54. Леу Баптистан, 68. Кондогбья, 90+2.