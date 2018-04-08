Родриго принес «Валенсии» победу над «Эспаньолом»

После этого матча «Валенсия» на 3-м месте — 65 очков, а «Эспаньол» на 14-м месте — 36 очков.

«Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 8 апреля

Мыши, кони, попугаи — вот компания какая

Мыши, кони, попугаи — вот компания какая «Валенсия» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 8 апреля

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