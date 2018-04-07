Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков от участия в матчах

Президентотстранил 19 футболистов команды, вступив с ними в конфликт.

После поражения от «Атлетико» в Лиге Европы (0:2), де Карвалью в резкой форме публично раскритиковал игроков «Спортинга» за недостаточную самоотдачу.

В ответ на это сразу 19 игроков первой команды «Спортинга», в числе которых Руй Патрисиу, Фабиу Коэнтрау, Вильям Карвалью, Сейду Думбия и другие опубликовали в соцсетях пост, в котором выразили свое недовольство высказываниями президента.

После этого де Карвалью отстранил футболистов от матчей.

«Все игроки, которые написали это обращение, были немедленно мной отстранены и будут наказаны. Это испорченные дети, которые никого не уважают. Но мое терпение лопнуло», — приводит слова президента «Спортинга» Record.pt.

Ближайший матч чемпионата Португалии «Спортинг» проведет 8 апреля против «Пасуша». Ответная встреча против «Атлетико» пройдет 12 апреля. Ожидается, что в ближайшем матче на поле выйдут футболисты резервной команды.