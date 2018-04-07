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    Григорян назвал фанатов «Луч-Энергии» клоунами

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    Александр Григорян
    На фото:Александр Григорян
    Главный тренер «Луч-Энергии» Александр Григорян прокомментировал поражение в матче 31-го тура ФНЛ против «Енисея» (0:1).

    «Безусловно, мы должны были сыграть лучше в первые 15 минут. Вместо того чтобы доминировать на поле, хозяева отпустили инициативу. В дальнейшем удалось завладеть мячом, но это было только территориальное преимущество. Замены, которые мы сделали, усилили игру, но не настолько, чтобы переиграть "Енисей". Соперник — команда комбинационного плана, но свой футбол показать им сегодня не удалось, потому что было много единоборств, да и качество поля наложило свой отпечаток. Исход решил пенальти. Совершенно глупое поражение. Ничейная игра.

    Что касается объяснения большому количеству индивидуальных ошибок игроков — это то напряжение, которое создаёт восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их петушарами? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внёс деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает всё возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет! Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться.

    Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я 30 официальных матчей выиграл с "Лучом", я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы. Взять и уехать из-за того, что кучка из 35 человек тебя не хочет видеть? Нет. Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак. Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!» — цитирует Григоряна официальный сайт «Енисея».

    «Луч-Энергия» занимает 16-е место в турнирной таблице с 32 очками.

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