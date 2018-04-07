«Депортиво» в результативном матче обыграл «Малагу»

В матче 31-го тура чемпионата Испанииодержал победу над

Встреча, которая прошла в Ла-Корунье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Автором победного гола в концовке встречи стал Адриан Лопес, который оформил дубль. Еще один мяч у хозяев с пенальти забил Лукас Перес. У «Малаги» два мяча на свой счет записал Диего Ролан.

«Депортиво» набрал 23 очка и поднялся на 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Малага», у которой 17 очков, располагается на последней строчке.