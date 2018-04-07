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    «Депортиво» в результативном матче обыграл «Малагу»

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    Игроки «Депортиво»
    На фото:Игроки «Депортиво»
    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Депортиво» одержал победу над «Малагой».

    Встреча, которая прошла в Ла-Корунье, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

    Автором победного гола в концовке встречи стал Адриан Лопес, который оформил дубль. Еще один мяч у хозяев с пенальти забил Лукас Перес. У «Малаги» два мяча на свой счет записал Диего Ролан.

    «Депортиво» набрал 23 очка и поднялся на 18-е место в турнирной таблице Примеры. «Малага», у которой 17 очков, располагается на последней строчке.

    Чемпионат Испании. 31-й тур
    «Депортиво» — «Малага» — 3:2 (1:1)
    Голы: Лукас, 6 — с пенальти (1:0). Ролан, 41 (1:1). Адриан, 70 (2:1). Ролан, 73 (2:2). Адриан, 85 (3:2).«Депортиво»: Мартинес, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Мунтари (Борхес, 46), Москера (Валье, 80), Эмре Чолак (Андоне, 87), Гильерме, Адриан, Лукас.«Малага»: Роберто, Торрес Гомес, Росалес, Микель, Эрнандес, Ласен (Адриан Гонсалес, 68), Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 79), Ролан, Саксесс (Самуэль Гарсия, 57), Эн-Несири.Предупреждения: Микель, 16. Мунтари, 34. Эрнандес, 43. Гильерме, 48. Эмре Чолак, 51. Торрес Гомес, 52. Мартинес, 90.
    Одержит ли Зеедорф первую победу?«Депортиво» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 31-го тура испанской Примеры 6 апреля
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