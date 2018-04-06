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    Полузащитник «Борнмута» выбыл до конца сезона

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    Джуниор Станислас
    На фото:Джуниор Станислас
    Полузащитник «Борнмута» Джуниор Станислас из-за травмы пропустит оставшиеся матчи сезона, сообщает официальный сайт английской команды.

    Вингер получил травму 31 марта в гостевом матче чемпионата Англии с «Уотфордом» (2:2) и был заменен на 45-й минуте.

    «Станислас выбыл до конца сезона. Он получил серьезную травму колена в игре против "Уотфорда". Ожидаем его возвращение в строй в межсезонье или в начале следующего сезона, но мы еще не уверены. Это очень большая потеря для нас. Медицинская бригада беспокоилась по поводу крестообразных связок его колена, но это травма передних связок – меньшее из двух зол. У него была операция, и мы рады, что она прошла успешно», — сказал главный тренер команды Эдди Хау.

    В текущем сезоне 28-летний Станислас провел в составе «Борнмута» 20 игр и забил 5 мячей.

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